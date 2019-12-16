Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
В мире
Лукашенко променял рубли на юани
Лукашенко променял рубли на юани
В мире
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире

Захарова оценила отказ Киева пропускать российских журналистов 

Вечерняя Москва + ещё 1 44 минуты назад
Захарова оценила отказ Киева пропускать российских журналистов
Фото: РИА Новости
Ситуация с недопуском российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского начинает напоминать сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Видимо, боятся услышать: «А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала дипломат на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее в понедельник, 16 декабря, на Украину не пустили российского журналиста Алексея Чеботарева. Данный случай стал уже третьим после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита в «нормандском формате» 9 декабря пригласил российские СМИ посетить страну.
Киев неоднократно препятствовал работе российских СМИ на территории Украины, в том числе путем запретами въезда журналистам. В марте 2105 года была приостановлена аккредитация 115 российских СМИ, а также запрещена трансляция основных каналов РФ.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Вечерняя Москва: последние новости
Путин подписал указ о крупных штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах Путин подписал указ о крупных штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах Офис Зеленского подтвердил двустороннюю встречу с Путиным Офис Зеленского подтвердил двустороннюю встречу с Путиным Путин прокомментировал просьбу сделать 31 декабря выходным Путин прокомментировал просьбу сделать 31 декабря выходным
Комментарии 
Теги:
Политика , Алексей Чеботарев , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина 70
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию 126
Лукашенко променял рубли на юани
Лукашенко променял рубли на юани 10
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК 363
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 480
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение