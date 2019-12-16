Захарова оценила отказ Киева пропускать российских журналистов 

Ситуация с недопуском российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского начинает напоминать сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Видимо, боятся услышать: «А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала дипломат на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее в понедельник, 16 декабря, на Украину не пустили российского журналиста Алексея Чеботарева. Данный случай стал уже третьим после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита в «нормандском формате» 9 декабря пригласил российские СМИ посетить страну.
Киев неоднократно препятствовал работе российских СМИ на территории Украины, в том числе путем запретами въезда журналистам. В марте 2105 года была приостановлена аккредитация 115 российских СМИ, а также запрещена трансляция основных каналов РФ.