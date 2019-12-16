Захарова оценила отказ Киева пропускать российских журналистов

— Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Видимо, боятся услышать: «А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в понедельник, 16 декабря, на Украину не пустили российского журналиста Алексея Чеботарева . Данный случай стал уже третьим после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита в «нормандском формате» 9 декабря пригласил российские СМИ посетить страну.

Киев неоднократно препятствовал работе российских СМИ на территории Украины, в том числе путем запретами въезда журналистам. В марте 2105 года была приостановлена аккредитация 115 российских СМИ, а также запрещена трансляция основных каналов РФ.