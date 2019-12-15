Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе
В мире
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Шоу-бизнес

Песков призвал Киев контролировать националистов 

РИА Новости 2 часа назад
Песков призвал Киев контролировать националистов
Фото: РИА Новости
Контроль над националистами в Украине сможет дать надежду на решение внутриукраинского конфликта, сказал в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, конечно, я бы все-таки предлагал исключать любые события, которые могут вовлечь Россию в экстремальные ситуации. Слава богу, внешняя политика России, которая определяется президентом нашей страны, страхует нашу страну от подобных переплетов", — сказал Песков.
По его словам, что касается Украины — то, когда говорим о юго-востоке страны, то говорим не об отношениях России и Украины, говорим о "внутриукраинском конфликте, который могут решить сами украинцы".
"И если эти националисты, скажем так, экстремистские силы, если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", — добавил Песков.
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
Последние новости
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Вскрылись страшные подробности смерти Децла 17
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе 188
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании 22
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США 195
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение