Россия ответила на претензии Японии

Россия ответила на идею Японии забрать все Курильские острова

Сенатор напомнил, что соответствующее предложение выдвинул оппозиционный японский политик, представляющий крупнейшую партию, выступающую против официальных властей Токио. В связи с этим его заявление необходимо рассматривать как элемент внутренней, а не внешней политики, считает Косачев.

Парламентарий призвал не уделять словам лидера японской коммунистической партии повышенное внимание. «Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — подчеркнул сенатор, добавив, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «идет кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора».

Ранее председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что самый быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов — это потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть. Он назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором признается отказ Токио от Курильского архипелага.

Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов Южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».