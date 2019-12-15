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В Кремле рассказали, кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским 

Газета.Ru 38 минут назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский смогли поговорить с глазу на глазу лишь 10-15 минут, потом их прервали, сообщает РИА "Новости".
Парижский саммит начался с конфуза
Песков рассказал, что во время общения Путина и Зеленского тет-а-тет к ним зашел французский лидер Эммануэль Макрон, который их прервал и настоял, чтобы далее общение продолжалось в "нормандском формате".
Также пресс-секретарь рассказал, что пока главы Украины и России далеки от согласия по целому ряду вопросов, но они хотя бы начали диалог.
В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки". В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
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Теги:
Политика , Видео , В мире , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости
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