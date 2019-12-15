В Кремле рассказали, кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским

Песков рассказал, что во время общения Путина и Зеленского тет-а-тет к ним зашел французский лидер Эммануэль Макрон , который их прервал и настоял, чтобы далее общение продолжалось в "нормандском формате".

Также пресс-секретарь рассказал, что пока главы Украины и России далеки от согласия по целому ряду вопросов, но они хотя бы начали диалог.