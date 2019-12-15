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Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 1 час назад
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о разногласиях лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе «нормандского» саммита. Он также подчеркнул, что президенты начали друг с другом разговаривать, сообщает Лента.ru.
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«Они (Владимир Путин и Владимир Зеленский — прим. НСН) далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — рассказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы «Большая игра», анонс которой был показан на Первом канале.
Диалог глав славянских государств в Париже был прерван спустя 10-15 минут, по словам Пескова, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он потребовал, чтобы разговор продолжился в «нормандском формате», отмечает Газета.ru.
«Нормандский» саммит состоялся 9 декабря в Париже. Он прошел впервые за три года. По итогам встречи глав Франции. России, Германии и Украины подписано коммюнике, подтверждающее следование Минским соглашениям, подписанным в 2015 году, и предполагающее урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее НСН написала, как политики, эксперты и политологи в эфире НСН оценивают итоги саммита в Париже не только с точки зрения приближения к миру на Донбассе, но оценивают поведение и позицию Владимира Зеленского.
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Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Газета.Ru
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