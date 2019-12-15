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Иркутские коммунисты требуют отставки Путина и Медведева 

News.ru 27 минут назад
Коммунисты Иркутска требуют отставки Путина и Медведева
Фото: globallookpress.com
Представители партии КПРФ в Иркутске требуют отставки президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление отделения КПРФ в Иркутске.
Кремлёвские власти, партия «Единая Россия» и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 г. первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырёх лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы дискредитировать его, отрешить от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 г., — процитировало издание документ.
Сергей Левченко был одним из трёх губернаторов из партии КПРФ. Кроме того, он выступал против пенсионной реформы и требовал прямые выборы мэра города. Иркутские коммунисты считают, что губернатор ушёл не по собственной воли — его вынудили покинуть пост, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев рассказал о желании Владимира Путина покинуть пост и, что глава государства не пойдёт на третий срок в 2024 году.
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Комментарии 9 
Теги:
Политика , Сергей Левченко , Дмитрий Медведев , Валентин Юмашев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Единая Россия , КПРФ , Правительство РФ
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