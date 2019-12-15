Коммунисты Иркутска требуют отставки Путина и Медведева

Иркутские коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Кремлёвские власти, партия «Единая Россия» и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 г. первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырёх лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы дискредитировать его, отрешить от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 г., — процитировало издание документ.

Сергей Левченко был одним из трёх губернаторов из партии КПРФ. Кроме того, он выступал против пенсионной реформы и требовал прямые выборы мэра города. Иркутские коммунисты считают, что губернатор ушёл не по собственной воли — его вынудили покинуть пост, отмечает издание.