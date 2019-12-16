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На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии 

РИА Новости + ещё 45 21 минуту назад
На Сахалине высказались о передаче Курил Японии
Фото: ТАСС
Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов заявил РИА Новости, что считает недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.
Ранее сообщалось, что глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете "Ёмиури" заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это "исконно японская территория".
"Мы уже неоднократно говорили о невозможности выставления подобного рода требований и корректности вообще постановки вопроса именно в таком формате", — подчеркнул сахалинский парламентарий.
По его словам, Россия действительно рассматривает на переговорах с Японией вопросы о дальнейших перспективах возможного совместного сотрудничества на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага Японии — недопустимо.
"Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть. Со своей стороны, Япония не имеет права требовать Курильские острова у России. Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям. Повторюсь, но риторика в таком формате недопустима", — заключил депутат.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи островному государству Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Японские власти продолжили настаивать на передаче под свой суверенитет всех островов Курильской гряды, что завело переговоры стран в тупик. В итоге страны до сих пор так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны.
Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над южными Курилами получил международно-правовое признание после 1945 года и этот факт не является предметом для обсуждения.
Осенью прошлого года японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре заявил, что стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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Комментарии 413 
Теги:
Политика , Азия , Передача Курил Японии , Курилы - Японии , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Максим Козлов , РИА Новости , Москва , Япония
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