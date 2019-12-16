На Сахалине высказались о передаче Курил Японии

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов заявил РИА Новости, что считает недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.
Ранее сообщалось, что глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете "Ёмиури" заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это "исконно японская территория".
"Мы уже неоднократно говорили о невозможности выставления подобного рода требований и корректности вообще постановки вопроса именно в таком формате", — подчеркнул сахалинский парламентарий.
По его словам, Россия действительно рассматривает на переговорах с Японией вопросы о дальнейших перспективах возможного совместного сотрудничества на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага Японии — недопустимо.
"Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть. Со своей стороны, Япония не имеет права требовать Курильские острова у России. Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям. Повторюсь, но риторика в таком формате недопустима", — заключил депутат.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи островному государству Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Японские власти продолжили настаивать на передаче под свой суверенитет всех островов Курильской гряды, что завело переговоры стран в тупик. В итоге страны до сих пор так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны.
Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над южными Курилами получил международно-правовое признание после 1945 года и этот факт не является предметом для обсуждения.
Осенью прошлого года японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре заявил, что стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.