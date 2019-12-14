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Песков назвал Россию островком стабильности 

Lenta.ru 1 час назад
Песков назвал Россию островком стабильности
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее. Такое мнение он выразил в эфире передачи «Большая игра», анонс которой был показан на Первом канале.
Также Песков рассказал, что Россия демонстрирует стабильность, несмотря на перемены в дипломатии, международном праве и отношениях между государствами.
В Кремле заявили о мощи России
По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. На этом фоне Песков назвал Россию «островком стабильности».
Передача «Большая игра» выйдет в воскресенье, 15 декабря, в 22:45 по московскому времени.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков
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