Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 

Назначенный врио губернатора Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с переходом на другую работу», — сказал Тимченко.
Он отметил, что 20 декабря заявление рассмотрит комитет, затем его обсудят на пленарном заседании Совфеда.
Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, представлял исполнительную власть Еврейского округа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
В минувший четверг президент отправил в отставку предыдущего главу автономной области — Александра Левинталя.
Еврейская автономная область быда создана в 30-е годы прошлого века. Большевики отводили ей роль современного Израиля и планировали преобразовать в ремпублику. Сейчас это субъект Российской Федерации, входящий Дальневосточный федеральный округ. Административный центр — Биробиджан. Граничит на юге с Китаем. Евреи сейчас составляют небольшой процент населения области.