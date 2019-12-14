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Общество

Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Назначенный врио губернатора Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с переходом на другую работу», — сказал Тимченко.
Он отметил, что 20 декабря заявление рассмотрит комитет, затем его обсудят на пленарном заседании Совфеда.
Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, представлял исполнительную власть Еврейского округа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
В минувший четверг президент отправил в отставку предыдущего главу автономной области — Александра Левинталя.
Еврейская автономная область быда создана в 30-е годы прошлого века. Большевики отводили ей роль современного Израиля и планировали преобразовать в ремпублику. Сейчас это субъект Российской Федерации, входящий Дальневосточный федеральный округ. Административный центр — Биробиджан. Граничит на юге с Китаем. Евреи сейчас составляют небольшой процент населения области.
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Комментарии 245 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Александр Левинталь , Ростислав Гольдштейн , Владимир Путин , Совет Федерации , Еврейская Автономная Область
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