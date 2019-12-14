Назначенный Путиным губернатор отказался от работы

«Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с переходом на другую работу», — сказал Тимченко.

Он отметил, что 20 декабря заявление рассмотрит комитет, затем его обсудят на пленарном заседании Совфеда

Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, представлял исполнительную власть Еврейского округа.

Ранее «Рамблер» сообщал , что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

В минувший четверг президент отправил в отставку предыдущего главу автономной области — Александра Левинталя

Еврейская автономная область быда создана в 30-е годы прошлого века. Большевики отводили ей роль современного Израиля и планировали преобразовать в ремпублику. Сейчас это субъект Российской Федерации, входящий Дальневосточный федеральный округ. Административный центр — Биробиджан. Граничит на юге с Китаем. Евреи сейчас составляют небольшой процент населения области.