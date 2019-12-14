В Кремле признали провал «нормандского саммита»

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В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите» 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Судьбоносный прорыв на саммите в «нормандском формате» не достигнут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
В то же время Песков заявил, что нормандский формат возобновился после «изрядного перерыва».
На повышенных тонах: стали известны детали «нормандского» саммита
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что во время саммита разговор периодически велся на «повышенных тонах». Во время встречи также выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, согласованного в сентябре, однако российский лидер Владимир Путин выступил против такого решения.
В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что участники саммита иногда пытались перейти на «повышенные тона». Однако в целом это был рабочий разговор.
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе.
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Теги:
Политика , Видео , В мире , Дмитрий Песков , Андрей Руденко , Владимир Путин , РИА Новости
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