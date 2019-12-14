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Шоу-бизнес

Путин поздравил Казахстан с Днем независимости 

ТАСС 34 минуты назад
Путин поздравил Казахстан с Днем независимости
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил главе казахстанского государства Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю предстоящего Дня независимости республики, который отмечается 16 декабря. Как сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана, в послании подчеркивается, что отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнерства.
"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Казахстан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов", — говорится в телеграмме.
Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики — счастья и процветания.
День независимости — главный национальный праздник Казахстана. 16 декабря 1991 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".
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Теги:
Политика , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин
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