«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже

«Попытки были»: Кремль о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Ранее замглавы российского МИД сообщил, что дискуссия во время саммита «нормандской четверки» была острой и жесткой.

В ходе переговоров «нормандской четверки» на саммите в Париже были попытки перехода на повышенный тон. В таком формате обсуждения прошли с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.