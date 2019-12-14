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«Попытки были»: Кремль о «разговоре на повышенных тонах» в Париже 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress
Ранее замглавы российского МИД сообщил, что дискуссия во время саммита «нормандской четверки» была острой и жесткой.
В ходе переговоров «нормандской четверки» на саммите в Париже были попытки перехода на повышенный тон. В таком формате обсуждения прошли с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.
«Попытки были. Разговор был рабочий», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.
Таким образом, Песков подтвердил заявления замминистра МИД РФ Андрея Руденко, который рассказал, что тон разговоров на «нормандском саммите» был повышенным.
Президент России Владимир Путин, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский встретились 9 декабря в Елисейском дворце. После основного заседания, впервые состоялась двусторонняя встреча глав РФ и Украины.
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Теги:
Политика , Путин и Зеленский , Саммит , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Андрей Руденко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , РИА Новости
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