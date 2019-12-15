Новый председатель «Яблока» назвал свою главную задачу

Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя «Яблока»

Николай Рыбаков , избранный в воскресенье председателем "Яблока" , заявил РИА Новости, что его главная задача на этом посту — сделать партию модной.

На съезде "Яблока" в воскресенье за Рыбакова проголосовали 69 человек, а за его ближайшего преследователя — Эмилию Слабунову , возглавлявшую партию с 2015 года, — 19.

"Моя основная задача — сделать "Яблоко" современным, модным, куда будут приходить люди, потому что это будет интеллектуальный центр и в Москве, и в регионах", — сказал он.

Он добавил, что "это будет кузница политических кадров, которые будут готовы брать власть в регионах, в муниципалитетах и на федеральном уровне".

"Потому что очевидно, что есть запрос … на то, чтобы приходили новые люди с новыми идеями, честные, порядочные", — отметил Рыбаков.

По его словам, все это должно привести к возвращению "Яблока" в Госдуму в 2021 году.

"Мы уже начали (кампанию к выборам в ГД), потому что мы начинаем работу по кандидатам, и каждые наши региональные выборы — это старт к думской кампании", — пояснил новый глава партии.