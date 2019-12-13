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Судебные постановления разрешили пересматривать 

Парламентская газета 1 час назад
Судебные постановления разрешили пересматривать
Фото: ТАСС
В России появилась возможность пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, вступившим в законную силу. Соответствующий закон вступил в силу 13 декабря. Поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
В документе уточняется, что возможность пересмотра появится при условии, что в соответствующем постановлении Пленума или Президиума Верховного Суда РФ содержится указание на то, что сформулированная в нём правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами.
Кроме того, установлено, что заявление о пересмотре судебного постановления могут быть поданы в срок не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного постановления.
Инициатива запрещает придавать обратную силу толкованию правовых норм, если это ухудшает положение гражданина в правоотношениях с органами госвласти, местного самоуправления или организациями с государственными или иными публичными полномочиями. «Например, это касается пенсионных, жилищных вопросов, вопросов обязательного социального страхования», — пояснил ранее глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Предполагается, что по гражданским делам можно будет подать заявление в течение трёх месяцев со дня опубликования соответствующего постановления Пленума, Президиума ВС в интернете, но не позднее полугода со дня вступления в законную силу последнего судебного постановления по делу, которое планируется пересмотреть.
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Теги:
Политика , Павел Крашенинников , Конституционный комитет Госдумы
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