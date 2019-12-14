Названа причина отставки иркутского губернатора

Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне

"Я полагаю, что за этим [решением об отставке] стоит его собственная самооценка собственной работы и его подчиненных. Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проверяется в чрезвычайных ситуациях. И, к большому сожалению, региональная команда не справилась: не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, оперативного принятия решения", — сказала Матвиенко журналистам.

Она напомнила, что при этом президент РФ дважды выезжал на место ЧС и давал необходимые поручения. Она добавила, что федеральный центр выделял необходимые средства на ликвидацию последствий паводка, а также оперативно реагировал на запросы, но "дальше цепочка прерывалась, и очень много людей абсолютно справедливо высказывали свое недовольство".

"Поэтому я полагаю, что он человек самокритичный, и дал такую собственную оценку своей деятельности и команде и попросил об отставке", — подчеркнула спикер.

Спикер также считает назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области правильным выбором. Она назвала его человеком с большим опытом, пониманием, как решать вопросы. По ее мнению, Кобзев сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия "этого тяжелейшего паводка и помочь каждому человеку, который пострадал в этой критической ситуации".