Названа причина отставки иркутского губернатора

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Китай начинает борьбу за выживание
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Политика
Киеву дали "домашнее задание"
Киеву дали "домашнее задание"
В мире
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес

Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что за просьбой бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко об отставке стоит его критическая оценка собственных действий и действий губернаторской команды во время паводка в регионе.
"Я полагаю, что за этим [решением об отставке] стоит его собственная самооценка собственной работы и его подчиненных. Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проверяется в чрезвычайных ситуациях. И, к большому сожалению, региональная команда не справилась: не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, оперативного принятия решения", — сказала Матвиенко журналистам.
Глава Иркутской области уйдет в отставку
Она напомнила, что при этом президент РФ дважды выезжал на место ЧС и давал необходимые поручения. Она добавила, что федеральный центр выделял необходимые средства на ликвидацию последствий паводка, а также оперативно реагировал на запросы, но "дальше цепочка прерывалась, и очень много людей абсолютно справедливо высказывали свое недовольство".
"Поэтому я полагаю, что он человек самокритичный, и дал такую собственную оценку своей деятельности и команде и попросил об отставке", — подчеркнула спикер.
Спикер также считает назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области правильным выбором. Она назвала его человеком с большим опытом, пониманием, как решать вопросы. По ее мнению, Кобзев сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия "этого тяжелейшего паводка и помочь каждому человеку, который пострадал в этой критической ситуации".
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. В четверг он подал в отставку. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
ТАСС: последние новости
Песков: достигнуть "судьбоносного прорыва" на встрече в "нормандском формате" не удалось Песков: достигнуть "судьбоносного прорыва" на встрече в "нормандском формате" не удалось Путин поздравил Казахстан с Днем независимости Путин поздравил Казахстан с Днем независимости Врио главы Иркутской области Кобзев представлен депутатам и правительству региона Врио главы Иркутской области Кобзев представлен депутатам и правительству региона
Комментарии 5 
Теги:
Политика , Видео , Другое , Сергей Левченко , Валентина Матвиенко , Игорь Кобзев , МЧС , Совет Федерации , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай начинает борьбу за выживание
Китай начинает борьбу за выживание 18
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток 752
Киеву дали «домашнее задание»
Киеву дали «домашнее задание» 29
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома 1
В Кремле признали провал «нормандского саммита»
В Кремле признали провал «нормандского саммита» 348
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение