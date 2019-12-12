«Неевропейское заявление»: В Госдуме ответили Франции

В Госдуме оценили слова главы МИД Франции об угрозе России для НАТО

По словам парламентария, в настоящее время именно США являются «главным рулевым» североатлантического альянса.

Как отметил Бальбек, европейские страны больше склонны договариваться с Россией, чем втягиваться в бессмысленную гонку вооружений.

«Я бы сказал, что европейский министр сделал абсолютно неевропейское заявление», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.

По словам, Россия может «представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис».