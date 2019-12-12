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В Госдуме оценили слова главы МИД Франции об угрозе России для НАТО 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
«Неевропейское заявление»: В Госдуме ответили Франции
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о том, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.
По словам парламентария, в настоящее время именно США являются «главным рулевым» североатлантического альянса.
Как отметил Бальбек, европейские страны больше склонны договариваться с Россией, чем втягиваться в бессмысленную гонку вооружений.
«Я бы сказал, что европейский министр сделал абсолютно неевропейское заявление», — заключил он.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.
По словам, Россия может «представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис».
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Теги:
Политика , Армия , В мире , Европа , Оружие , Руслан Бальбек , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , Госдума , НАТО , США , Франция
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