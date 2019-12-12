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Путин отправил в отставку еще одного губернатора 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Путин отправил в отставку еще одного губернатора
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Путин подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию. Президент также провел рабочую встречу с Гольдштейном.
Ранее Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобызев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.
Гольдштейн проходил обучение на третьем потоке «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления Сколково, РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Теги:
Политика , Сергей Левченко , Александр Левинталь , Ростислав Гольдштейн , Владимир Путин , Сбербанк России , МЧС , ВШЭ , РАНХиГС , Еврейская Автономная Область
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