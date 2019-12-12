Путин принял отставку иркутского губернатора 

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 12 декабря.
По его словам, исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобызев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.
Левченко ранее написал заявление об уходе по собственному желанию. Его решение было связано с неисполнением обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, а также с коррупционными скандалами, говорится в сообщении Telegram-канала «Медиатехнолог».
Работа иркутских властей по ликвидации последствий летнего паводка неоднократно подвергалась критике. Так, в октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил о сорванных сроках по восстановлению жилья в пострадавших районах. Путин взял ситуацию под личный контроль: он несколько раз посещал регион, в частности город Тулун, наиболее пострадавший от стихийного бедствия. 16 октября глава государства прервал выступление Мутко и попросил Левченко отчитаться по капитальному ремонту поврежденного жилья.
Летом 2019 года из-за сильных паводков в Иркутской области было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Наиболее сильные разрушения зафиксированы в городах Тулун и Нижнеудинск.