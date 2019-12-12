Путин принял отставку иркутского губернатора

По его словам, исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобызев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России

Левченко ранее написал заявление об уходе по собственному желанию. Его решение было связано с неисполнением обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, а также с коррупционными скандалами, говорится в сообщении Telegram-канала «Медиатехнолог».

Работа иркутских властей по ликвидации последствий летнего паводка неоднократно подвергалась критике. Так, в октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил о сорванных сроках по восстановлению жилья в пострадавших районах. Путин взял ситуацию под личный контроль: он несколько раз посещал регион, в частности город Тулун, наиболее пострадавший от стихийного бедствия. 16 октября глава государства прервал выступление Мутко и попросил Левченко отчитаться по капитальному ремонту поврежденного жилья.

Летом 2019 года из-за сильных паводков в Иркутской области было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Наиболее сильные разрушения зафиксированы в городах Тулун и Нижнеудинск.