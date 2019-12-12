Иркутский губернатор уйдет в отставку

Глава Иркутской области уйдет в отставку

Глава Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на информацию от трёх источников в окружении политика. СМИ полагают, что решение губернатора связано с провалом кампании по восстановлению инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших от наводнения летом 2019 года.

Предполагается, что указ президента России Владимира Путина об освобождении Левченко от должности появится в ближайшие часы. При этом в администрации Иркутской области пока информацию об отставке главы региона пока не подтверждают: говорят, что в настоящее время Левченко находится в Москве на встрече с Геннадием Зюгановым . Левченко занимает пост губернатора Иркутской области с 2015 года.

В июне 2019 года, как ранее сообщал «Рамблер», в России произошло одно из сильнейших наводнений за последнее время. В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В частности, в городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Власти региона неоднократно критиковали за срывы сроков восстановления жилья в пострадавших от паводков районах. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.