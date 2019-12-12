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В мире

Глава Иркутской области уйдет в отставку 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Иркутский губернатор уйдет в отставку
Фото: РИА Новости
Глава Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на информацию от трёх источников в окружении политика. СМИ полагают, что решение губернатора связано с провалом кампании по восстановлению инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших от наводнения летом 2019 года.
Предполагается, что указ президента России Владимира Путина об освобождении Левченко от должности появится в ближайшие часы. При этом в администрации Иркутской области пока информацию об отставке главы региона пока не подтверждают: говорят, что в настоящее время Левченко находится в Москве на встрече с Геннадием Зюгановым. Левченко занимает пост губернатора Иркутской области с 2015 года.
В июне 2019 года, как ранее сообщал «Рамблер», в России произошло одно из сильнейших наводнений за последнее время. В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В частности, в городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Власти региона неоднократно критиковали за срывы сроков восстановления жилья в пострадавших от паводков районах. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Политика , Другое , Сергей Левченко , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Иркутская Область
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