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Захарова высмеяла мыслительные способности НАТО 

Lenta.ru 31 минуту назад
Захарова высмеяла мыслительные способности НАТО
Фото: ТАСС/ РИА Новости
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге высмеяла аналитические способности НАТО, обыграв слова французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Захарова назвала Североатлантический альянс «организацией, которая по признанию некоторых ее членов, живет без мозга», и отметила, что «поразмышлять можно, когда есть чем».
Комментируя заявления НАТО о «российской угрозе», представитель МИД подчеркнула, что «вопросов о состоянии здоровья альянса становится все больше». Она предложила НАТО обсуждать общую структуру безопасности, чаще вступать в диалог и сотрудничать с Россией и со смехом добавила, что «у нас, в отличие от альянса, есть мыслительные возможности для этого процесса, можем поделиться».
4 декабря на саммите НАТО Россию назвали более серьезным источником угрозы, чем международный терроризм и киберпреступность.
7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский президент также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».
C ним не согласились генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на слова Макрона оскорблениями.
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Теги:
Политика , Армия , В мире , Европа , Реджеп Эрдоган , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , МИД , НАТО
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