Захарова высмеяла мыслительные способности НАТО

Захарова назвала Североатлантический альянс «организацией, которая по признанию некоторых ее членов, живет без мозга», и отметила, что «поразмышлять можно, когда есть чем».

Комментируя заявления НАТО о «российской угрозе», представитель МИД подчеркнула, что «вопросов о состоянии здоровья альянса становится все больше». Она предложила НАТО обсуждать общую структуру безопасности, чаще вступать в диалог и сотрудничать с Россией и со смехом добавила, что «у нас, в отличие от альянса, есть мыслительные возможности для этого процесса, можем поделиться».

4 декабря на саммите НАТО Россию назвали более серьезным источником угрозы, чем международный терроризм и киберпреступность.

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский президент также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».