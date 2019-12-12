Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Песков объяснил, запрещены ли шутки про Путина

Песков, отвечая на вопрос о цензуре на телевидении и о том, что про Путина запрещено шутить в эфире, заявил, что «на первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный».

Он также напомнил, что администрация президента «не имеет права вмешиваться в редакционную политику».

«Что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос», — подчеркнул Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал снятие ТНТ с эфира сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский , а также интервью юмориста Дмитрия Брекоткина , который высказался о цензуре на российских телеканалах.