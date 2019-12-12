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Песков объяснил, запрещены ли шутки про Путина 

Рамблер 9 минут назад
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о цензуре на телевидении и запрете шуток про главу государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Песков, отвечая на вопрос о цензуре на телевидении и о том, что про Путина запрещено шутить в эфире, заявил, что «на первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный».
Он также напомнил, что администрация президента «не имеет права вмешиваться в редакционную политику».
«Что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос», — подчеркнул Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал снятие ТНТ с эфира сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также интервью юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказался о цензуре на российских телеканалах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на отечественном ТВ цензуры. По его словам, говорить с телеэкрана можно не все. Позже в прессу просочилась информация со ссылкой на советника гендиректора «Первого канала» Александра Невзорова, что из-за скандальных заявлений юмориста были отменены несколько его концертов.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Дмитрий Брекоткин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Максим Галкин , Александр Невзоров , Администрация Президента РФ
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