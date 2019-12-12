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В МИД назвали условие взаимного признания виз с Белоруссией 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Названо условие взаимного признания виз с Белоруссией
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД Андрей Руденко в интервью журналу «Союзное государство» рассказал: российская сторона надеется, что соглашение о взаимном признании виз с Белоруссией будет подписано в ближайшее время.
«Работа над текстом проекта соглашения завершена в ноябре 2018 года. Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание. Как только мы получим информацию об их выполнении белорусской стороной, под документом можно будет ставить подписи», — сказал Руденко, сообщается на сайте МИД России.
Он также уточнил, что Москва рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время.
«Соглашение, создающее основу для легального пересечения российско-белорусской границы иностранными гражданами, отвечает интересам обеих стран и будет реальным вкладом в формирование единого миграционного пространства», — заключил Руденко.
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что страна намерена применить безвизовый режим для иностранцев на аэропорты в областях.
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Теги:
Политика , Андрей Руденко , МИД
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