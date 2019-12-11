ТНТ вырезал из первой серии «Слуги народа» шутку про Путина

Из первой серии сериала «Слуга народа», который показывает российский телеканал ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина

В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский , который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?».

По информации Telegram-канала «Планёрка», шутку не вырезали в версии для Дальнего Востока, однако зрители в Москве её уже не увидели.