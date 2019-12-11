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ТНТ вырезал из первой серии «Слуги народа» шутку про Путина 

News.ru 1 час назад
ТНТ вырезал из первой серии «Слуги народа» шутку про Путина
Фото: News.ru
Из первой серии сериала «Слуга народа», который показывает российский телеканал ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина.
В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?».
По информации Telegram-канала «Планёрка», шутку не вырезали в версии для Дальнего Востока, однако зрители в Москве её уже не увидели.
Как ранее писал NEWS.ru, шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала. Речь идёт о высказывании Сергея Светлакова в адрес постоянного члена жюри клуба Юлия Гусмана.
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Теги:
Политика , Украина , Юлий Гусман , Сергей Светлаков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Первый канал
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