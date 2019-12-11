Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сенцов поблагодарил Путина
Сенцов поблагодарил Путина
Украина
Турция поплатилась за С-400
Турция поплатилась за С-400
В мире
Грета Тунберг оценила свой статус "человек года"
Грета Тунберг оценила свой статус "человек года"
В мире
США испугало сближение Турции с Россией
США испугало сближение Турции с Россией
Армия

В России удивились признанию Греты Тумберг человеком года по версии Time 

Lenta.ru 1 час назад
В России удивились признанию Тумберг человеком года
Фото: Adam Berry / Getty Images
В Совете Федерации России удивились новости о том, что человеком года по версии американского журнала Time признали экоактивистку Грету Тунберг. По мнению главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского, это решение — дань моде, а такое звание нужно заслужить, «сделав что-то масштабное для человечества».
«Она что, остановила войну? Или какое-то серьезное бедствие? Или это врач, который изобрел лекарство от рака?» — удивился Рязанский. Он также считает, что несмотря на то, что Тунберг делает многое для экологии, она не предложила «ничего конкретного» для этой сферы.
О том, что журнал Time назвал человеком года шведскую школьницу и активистку Грету Тунберг, стало известно в среду, 11 декабря. Фото девочки, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». Также они поместили на обложку журнала ее цитату: «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть».
В последние годы шведка стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре она выступила на саммите по климату в ООН и обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как переложили на них все проблемы, накопившиеся на планете. Эмоциональному выступлению активистки посвятили множество интернет-мемов.
В ноябре Рязанский призвал россиян не ходить на концерты артистов, критикующих Россию, и заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на них. Так он отреагировал на желание украинской певицы Софии Ротару вернуться на российскую сцену.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Сурков ответил Авакову на слова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже Сурков ответил Авакову на слова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже Time объявил человека года Time объявил человека года Кремль прокомментировал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге» Кремль прокомментировал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Комментарии 4 
Теги:
Политика , Грета Тунберг , София Ротару , Минкультуры , ООН , Совет Федерации , Журнал Time
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция поплатилась за С-400
Турция поплатилась за С-400 4
Грета Тунберг оценила свой статус «человек года»
Грета Тунберг оценила свой статус «человек года» 9
США испугало сближение Турции с Россией
США испугало сближение Турции с Россией 3
Пока вы не уснули: рубль обвалится до Нового года
Пока вы не уснули: рубль обвалится до Нового года 72
Раскрыты подробности смерти Лужкова
Раскрыты подробности смерти Лужкова 78
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение