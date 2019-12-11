В России удивились признанию Тумберг человеком года

В России удивились признанию Греты Тумберг человеком года по версии Time

Совете Федерации России удивились новости о том, что человеком года по версии американского журнала Time признали экоактивистку Грету Тунберг . По мнению главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского, это решение — дань моде, а такое звание нужно заслужить, «сделав что-то масштабное для человечества».

«Она что, остановила войну? Или какое-то серьезное бедствие? Или это врач, который изобрел лекарство от рака?» — удивился Рязанский. Он также считает, что несмотря на то, что Тунберг делает многое для экологии, она не предложила «ничего конкретного» для этой сферы.

О том, что журнал Time назвал человеком года шведскую школьницу и активистку Грету Тунберг, стало известно в среду, 11 декабря. Фото девочки, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». Также они поместили на обложку журнала ее цитату: «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть».

В последние годы шведка стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре она выступила на саммите по климату в ООН и обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как переложили на них все проблемы, накопившиеся на планете. Эмоциональному выступлению активистки посвятили множество интернет-мемов.