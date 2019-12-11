Путина разозлила резолюция Европарламента

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Путин назвал резолюцию Европарламента о мировой войне беспардонной ложью 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Президент России Владимир Путин, комментируя положение резолюции Европарламента о Второй мировой войне, заявил, что попытки искажения исторической правды не прекращаются. По его словам, европейский документ является ярким свидетельством беспардонной лжи.
Резолюция поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941, — отметил политик.
Российский лидер пообещал всегда отвечать правдой на попытки исказить историю и предоставлять факты о ВОВ. Кроме того, он предположил, что страны, пытающиеся исправить историю, не умеют читать или у них нет глаз, передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка. Он выразил сожаление, что «очевидные истины умышленно замалчиваются, игнорируются некоторыми влиятельными силами на Западе».
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Комментарии 141 
Теги:
Политика , Видео , Сергей Лавров , Владимир Путин , Европарламент , ИТАР-ТАСС
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