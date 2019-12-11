Путина разозлила резолюция Европарламента

Путин назвал резолюцию Европарламента о мировой войне беспардонной ложью

Президент России Владимир Путин , комментируя положение резолюции Европарламента о Второй мировой войне, заявил, что попытки искажения исторической правды не прекращаются. По его словам, европейский документ является ярким свидетельством беспардонной лжи.

Резолюция поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941, — отметил политик.

Российский лидер пообещал всегда отвечать правдой на попытки исказить историю и предоставлять факты о ВОВ. Кроме того, он предположил, что страны, пытающиеся исправить историю, не умеют читать или у них нет глаз, передаёт ТАСС.