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Фото Трампа с Лавровым возмутило россиян 

Рамблер 44 минуты назад
Фото Трампа с Лавровым возмутило россиян
Фото: ТАСС
Пользователей российского сектора интернета возмутило то, что на официальном фото президента США Дональд Трамп сидит, а глава МИД РФ Сергей Лавров стоит рядом. Об этом сообщает «Царьград».
Фото, сделанное в Овальном кабинете Белого дома после встречи министра иностранных дел России Сергея Лавров и президента США Дональда Трампа, было размещено в Twitter американского лидера.
Расположение Лаврова и Трампа на фото вызвало возмущение у российских пользователей соцсети.
«Раз Трамп настаивает на фотографировании именно в такой диспозиции, то и Путин должен так же сидя фотографироваться с Помпео», — привело издание комментарий политического эксперта Виталия Третьякова.
Его позицию поддержали и другие комментаторы, отметившие, что президент России должен сфотографироваться с главой государственного департамента США и без американского флага.
Однако часть пользователей указала, что фото можно воспринимать по-другому, а Дональд Трамп занимает отнюдь не выигрышную позицию.
«Это можно трактовать по-разному. Лавров: «Сидеть! Сиди и думай, как жить будете», — подчеркнул один из пользователей.
«Рамблер» писал, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про предстоящие выборы в США, заявив, что «Москва решит эту проблему».
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Комментарии 2 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Виталий Третьяков , МИД , Госдеп США , США
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