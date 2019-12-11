Фото Трампа с Лавровым возмутило россиян

Фото, сделанное в Овальном кабинете Белого дома после встречи министра иностранных дел России Сергея Лавров и президента США Дональда Трампа, было размещено в Twitter американского лидера.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

Расположение Лаврова и Трампа на фото вызвало возмущение у российских пользователей соцсети.

«Раз Трамп настаивает на фотографировании именно в такой диспозиции, то и Путин должен так же сидя фотографироваться с Помпео», — привело издание комментарий политического эксперта Виталия Третьякова.

Его позицию поддержали и другие комментаторы, отметившие, что президент России должен сфотографироваться с главой государственного департамента США и без американского флага.

Однако часть пользователей указала, что фото можно воспринимать по-другому, а Дональд Трамп занимает отнюдь не выигрышную позицию.

«Это можно трактовать по-разному. Лавров: «Сидеть! Сиди и думай, как жить будете», — подчеркнул один из пользователей.

«Рамблер» писал, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про предстоящие выборы в США, заявив, что «Москва решит эту проблему».