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Путин ознакомится с речью Егора Жукова 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Путин ознакомится с речью Егора Жукова
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не ознакомился с речью студента ВШЭ Егором Жуковым, который был приговорен по обвинению в призывах к экстремизму к 3 годам условно с запретом на администрацию сайтов в течение двух лет. Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru".
До этого на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова.
По словам Пескова, президенту России будет представлена речь студента, однако пока этого сделано не было.
Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения в публичных призывах к экстремизму в роликах на его YouTube-канале.
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Теги:
Политика , Николай Сванидзе , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Егор Жуков , Совет по правам человека , ВШЭ , Газета.Ru
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