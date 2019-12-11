Путин ознакомится с речью Егора Жукова

До этого на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова.

По словам Пескова, президенту России будет представлена речь студента, однако пока этого сделано не было.

Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения в публичных призывах к экстремизму в роликах на его YouTube-канале.