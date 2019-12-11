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Путин встретится с Кудриным и Жириновским 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Путин встретится с Кудриным и Жириновским
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречи с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина будет на докладе глава Счетной палаты Кудрин, — сказал пресс-секретарь. — Сегодня же Путин встретится с Жириновским по случаю 30-летия ЛДПР". Кроме того, вечером в среду ожидается международный телефонный разговор главы государства. "Мы дадим вам соответствующее сообщение", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что, как сообщалось ранее, в среду президент РФ Владимир Путин также проведет встречу с правительством и заседание оргкомитета "Победа". Кроме того, глава государства посетит прием в честь Дня Героев Отечества.
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Теги:
Политика , Алексей Кудрин , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Счетная палата , ЛДПР
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