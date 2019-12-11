Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео

Лавров требует от американцев обнародовать секретную переписку

«Коммерсант» рассказал читателям о том, как в Вашингтоне на пресс-конференции, посвящённой результату переговоров глав внешнеполитических ведомств России США , Сергей Лавров призывал своего американского коллегу Майкла Помпео обнародовать секретную переписку между Кремлём и Белым домом, касающуюся предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

Резонансную тему первым поднял Лавров, который отметил, что «совместной работе мешала и продолжает мешать волна подозрений применительно к России, которая буквально захлестнула Вашингтон». При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что на сегодняшний день до сих пор нет никаких фактов, подтверждающих вмешательство России в выборы президента США.

Помпео на вопрос, почему документы до сих пор не обнародованы, заявил, что США публикует те переписки, которые «надлежит публиковать».

Зеленский повторяет политику Порошенко по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский несмотря на противопоставление своей политики действиям предшественника Петра Порошенко в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе начинает повторять его тактику, сообщает «Коммерсант»

Эксперты отметили, что украинский президент наглядно продемонстрировал это в ходе переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже. Отмечается, что Зеленский, как ранее Порошенко, воспротивился закреплению в конституции страны особого статуса Донецкой и Луганской областей. При этом аналитики отметили, что в разгаре предвыборной кампании Зеленский позиционировал себя как антипод Порошенко, который не смог добиться мира в государстве. Однако по факту нынешний президент повторяет действия своего политического соперника.

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду

Спортивный чиновник подчеркнул, что боксёры просят «через суды добиться права выступать под национальным флагом».

Кремлев также отметил, что в связи с решение исполкома WADA , отстранившего Россию от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года, сначала планируется проанализировать дальнейшие действия Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, не исключено, что оспаривать решение WADA будут специалисты федерации.

Меркель признала Путина победителем на встрече «нормандской четвёрки»

Канцлер Германии Ангела Меркель по окончании саммита в Париже 9 декабря признала президента России Владимира Путина «победителем», сообщает газета «Коммерсант»

Журналисты смогли прочитать по губам высказывание немецкого политика, которая обратилась к российскому национальному лидеру по пути на пресс-конференцию, посвящённую итогам переговоров. По данным СМИ, Меркель произнесла: «Сегодня ты победитель». При этом президент Украины Владимир Зеленский склонен полагать, что результаты встречи можно оценить как «ничью».

Россияне назвали справедливую зарплату

35% россиян заявили, что справедливой минимальной зарплатой в России можно считать ежемесячную выплату в размере более 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

При этом 31% респондентов отметили, что минимум должен составлять 40 000-50 000 руб., 20% заявили о сумме в 30 000–40 000 руб., 10% согласны на 21 000–30 000 руб.

Примечательно, что более половины респондентов (60%) заявили, что считают существенную разницу в доходах россиян «несправедливой».