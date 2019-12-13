Не время для шуток Зеленского. Комментарий Георгия Бовта

Российский телеканал TНT снял с показа сериал «Слуга народа», где главную роль «народного президента» играет нынешний президент Украины Владимир Зеленский . Успели показать первые три серии 11 декабря. На 12 и 13 декабря в телепрограмме было заявлено продолжение показа. Однако уже во вторник упоминание о сериале в программе передач исчезло. «Анонсирование и показ первых трех серий сериала „Слуга народа“ с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ», — заявил в ответ на недоумение журналистов представитель телеканала. По его словам, показ перенесли на онлайн-платформу, то есть только для подписчиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к решению ТНТ прекратить показ сериала. По его словам (как их передает РИА Новости), администрация президента «абсолютно не имеет права» вмешиваться в редакционную политику телеканала и решать, «что они будут показывать». Так что это было?

Представитель телеканала ТНТ не без грациозности медведя в посудной лавке вышел из конфузной ситуации с показом, а затем внезапной отменой показа сериала, где нынешний президент Украины сыграл сам себя и на этом, собственно, победил на выборах. Мол, это был такой хитрый маркетинговый ход. Причем в процессе осуществления тонкого маркетингового маневра редакторам канала пришлось все же вырезать хамскую шутку в адрес президента России. И таких шуток им бы пришлось вырезать еще немало. И дело даже не только в том, что шутка эта была именно хамская, а в том, что стоит вообще-то учесть историю появления данного сериала на свет, а также политический контекст, в котором он появился.

Россия и Украина, конечно, формально не являются воюющими сторонами, однако значительная часть обывателей как в России, так и еще большее их число на Украине воспринимают нынешние отношения между странами как «гибридно-военные», назовем это так. И, кстати, на самой Украине вся российская кино— и телепродукция жестко цензурируется, именно исходя из характера наших «гибридно-военных» отношений. Можно, конечно, даже в этой ситуации изобразить полный аполитизм на грани дебилизма и сказать — «ну а чо, типа, мы ж вне политики, мы чисто про юмор, нам чисто поржать». Значительной части типичной аудитории телеканала этого, наверное, было бы вполне достаточно в качестве объяснений. Или еще можно было попытаться сделать строгое, но светлое лицо и сказать, что, мол, цензура недопустима. Но не будем смешить тут самих себя. Тем более что смелых слов про недопустимость цензуры все равно сказано не было. А вместо вполне уместных в данном случае извинений за редакционно-политический идиотизм было придумано нечто невразумительное про хитрый маркетинговый ход.

Ситуация тем глупее для составителей сетки вещания ТНТ, что телеканал, который Дмитрий Песков назвал почему-то «частным», с 2001 года входит в медиахолдинг «Газпром-медиа» , который, как нетрудно догадаться, принадлежит госкорпорации «Газпром» . Которая, в свою очередь, именно в эти самые дни сошлась в непростых переговорных баталиях с украинским «Нафтогазом» . Тоже ведь своего рода «гибридная война». А теперь представим себе ситуацию, как если бы, скажем, в Италии один из телеканалов, принадлежащий бывшему премьеру этой страны Сильвио Берлускони , забубенил какой-нибудь иноземный сериал, где периодически прикладывал бы своего хозяина в бытность его премьером силами зарубежных остряков. Тоже ведь неплохой был бы маркетинговый ход. Звонкий и запоминающийся.

Перед началом прерванного показа сериала того же Пескова спрашивали, помнится, будет ли Путин смотреть «Слугу народа». Он тогда ответил, что нет, потому что президент вообще не смотрит сериалы, поскольку у него времени на это нет. Судя по тому, что сериал сначала все же запустили, то стоит, видимо, поверить Пескову и в том, что Кремль не давал разрешения на показ данной продукции, поскольку в данном случае никакого разрешения и не требовалось. Насколько известно, развлекательный телеканал ТНТ не принадлежит к числу тех федеральных каналов, с чьим руководством проводят соответствующую идеологическую рекогносцировку там, где положено ее проводить. Исходя из того, что, мол, творцы редакционной политики данного СМИ сами должны понимать, о чем и как нынче можно шутить. А если не понимают, то могли бы поучиться у незабвенного Александра Маслякова , на телевизионных конкурсах КВН у которого на Первом канале бывает в том числе и сам президент. И часто там по-доброму смеется. Подчеркнем — по-доброму. Выступал там некогда и Зеленский. Было смешно. Но после 2014 года украинские шутки у нас не очень проходят.

Видимо, кто-то из политически подкованных людей все же глянул первые три серии «Слуги народа» и понял, что со свободой творчества вышел явный «перебор по красоте». Все-таки если у тебя долгое время едва ли не главным хитом канала является реалити-шоу «Дом-2», то от этого может произойти тяжелая дезориентация в политическом пространстве. Но тут главное вовремя спуститься с небес так называемой свободы творчества на нашу грешную землю. Потому что давно известно, что хорошо смеется тот, кто смеется без последствий.