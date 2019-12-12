Посол ФРГ покинул МИД России без комментариев

Несмотря на большое количество журналистов, столпившихся у входа в центральное здание МИД на Смоленской площади, германский дипломат воздержался от комментариев. "Вы узнаете все по официальным каналам", — сказал он корреспонденту ТАСС на просьбу уточнить, какие меры предприняты РФ.

Как сообщил ранее ТАСС информированный источник, в четверг до сведения посла ФРГ в Москве должны были довести ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за убийства 40-летнего гражданина Грузии, которое произошло 23 августа.

В МИД РФ ранее заявили, что такие шаги Берлина не останутся без ответа. В Кремле подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству в Берлине, назвали "абсолютно беспочвенными".