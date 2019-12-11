«Привыкли к нападкам»: Лавров после встречи с Трампом

Лавров рассказал об итогах разговора с Трампом

Политики обсудили ключевые вопросы. Так, РФ предложила США любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и подтвердила готовность к продлению договора СНВ-3. Также стороны не обошли вниманием кризис в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и проблему санкций против Северной Кореи, передаёт РИА Новости.

Лавров выразил уверенность, что решение Конгресса включить в оборонный бюджет санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не повлияют на реализацию проектов.

"Конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", — сказал глава МИД.

Кроме того, Лавров вручил Трампу приглашение посетить Москву в День Победы в 2020 году и сообщил, что президент США его рассматривает. Если визит состоится, это, по словам министра, позволит провести полноформатный двусторонний разговор.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил поддержать действия страны в отношении предотвращения разработки Ираном ядерных вооружений и по поводу отказа от ядерного оружия КНДР.