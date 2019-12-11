Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. После встречи Трамп написал в Twitter, что провел «очень хорошую встречу» с Лавровым и приложил к посту фотографию, на которой американский лидер сидит за столом в Овальном кабинете, а глава МИД РФ стоит рядом. Некоторые пользователи в соцсетях посчитали такую «расстановку» недостаточно уважительной.

"В принципе я не вижу здесь нарушения с точки зрения дипломатического протокола и этикета. Все-таки Трамп выступает в качестве хозяина Овального кабинета и принимает гостя. Как в этот момент вести себя во время фотосессии, определяет, конечно, хозяин по всем правилам такого рода мероприятий", — сказал РИА Новости эксперт.

По его словам, это не должно вызывать какую-то отталкивающую реакцию, так как факт встречи сторон важнее. «Во всяком случае, главное здесь — всегда содержательная сторона. После длительной паузы сам факт встречи нашего министра иностранных дел с президентом США важнее, чем внешняя форма или оболочка, в которой эта встреча проходит», — отметил Винокуров.

Эксперт добавил, что в любом случае, скорее всего, после фотографии Трамп либо встал и продолжил беседу, или и министр, и президент вместе куда-то сели.

Глава российского МИД Сергей Лавров во вторник прибыл в столицу США. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Лавров провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, а также с Трампом.