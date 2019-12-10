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Судьба Уилана решится после судебного процесса, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
Лавров рассказал о судьбе Уилана
Фото: РИА Новости
Решения о судьбе задержанного в РФ за шпионаж Пола Уилана будут приняты после судебного процесса, в России серьезно относятся к его заявлениям об ухудшении здоровья, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Было завершено следствие, обвинительное заключение находится у него на ознакомлении. Сейчас только от него зависит, когда он завершит со своими адвокатами знакомиться с этим документом. Тогда будет и судебный процесс, который позволит поставить точку в этом деле, после чего можно будет уже на основе имеющихся между нами двусторонних документов официальных в правоохранительной сфере принимать те или решения", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
"Отмечу, что много разговоров о здоровье Пола Уилана. Мы относимся к этому вопросу с полной серьезностью. Наши врачи регулярно его осматривают", — добавил Лавров.
Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
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Комментарии 1 
Теги:
Политика , Сергей Лавров , ФСБ , МИД , Мосгорсуд , ФСИН
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