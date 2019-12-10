«Ведет себя вызывающе»: Лавров о шпионе США

Гражданин США Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
«Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания», — рассказал Лавров.
Он предположил, что такое поведение может быть тактикой, выбранной адвокатами Уилана и направленной на создание образа мученика. По словам Лаврова, «это неправильно и нечестно».
Министр также подчеркнул, что Россия очень серьезно относится к состоянию здоровья Уилана, его регулярно осматривают врачи.
«Он жаловался на паховую грыжу, и ему было предложено прооперировать паховую грыжу, он затем отказался от этой операции», — сообщил Лавров.
Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу спецслужб США. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал, что у него была изъята флэшка со сведениями, составляющими гостайну. Уилан назвал свой арест «политическим хищением» и заявил, что в СИЗО ему угрожают и плохо с ним обращаются.