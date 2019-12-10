«Ведет себя вызывающе»: Лавров о шпионе США Уилане

«Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания», — рассказал Лавров.

Он предположил, что такое поведение может быть тактикой, выбранной адвокатами Уилана и направленной на создание образа мученика. По словам Лаврова, «это неправильно и нечестно».

Министр также подчеркнул, что Россия очень серьезно относится к состоянию здоровья Уилана, его регулярно осматривают врачи.

«Он жаловался на паховую грыжу, и ему было предложено прооперировать паховую грыжу, он затем отказался от этой операции», — сообщил Лавров.