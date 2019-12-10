«Бросят стаканчик, а потом и бутылку»: что Путин обсудил с СПЧ

Владимир Путин призвал не превращать мирные протесты в беспорядки, а также не допускать насилия со стороны граждан в адрес полицейских и наоборот. Президент России также осудил чиновников, оскорбляющих людей, и высказался о необходимости пресекать давление на суды. Кроме того, российский лидер пообещал найти решение в вопросе с выходным днем 31 декабря. Что еще Путин обсудил с членами Совета по правам человека — рассказывает «Газета.Ru».

О протестах и насилии

Президент России Владимир Путин встретился с новым составом Совета по правам человека. В ходе беседы с членами СПЧ была затронута тема уличных протестов. Российский лидер призвал не превращать мирные акции в беспорядки. По его словам, россияне должны выражать свое мнение в рамках закона.

«Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — заявил российский лидер.

По мнению Путина, насилие нужно пресекать в любом его проявлении — как со стороны граждан, так и правоохранителей: «Можно ли женщину бить в живот и можно ли бить полицейского? Нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского, и наоборот».

О личной боли Путина

Журналистка Екатерина Винокурова рассказала президенту об отсутствии психологической помощи людям, пережившим трагедию в Беслане . Член СПЧ посетила город, где произошел теракт, и сообщила, что бывшим заложникам не помогают специалисты. Также им якобы приходится самостоятельно оплачивать дорогостоящую реабилитацию.

В ответ на это Путин заверил, что люди, нуждающиеся в дополнительной поддержке, обязательно ее получат:

«Вы упомянули про Беслан. Я пометил, обязательно позанимаюсь. Это такая боль. И моя личная, и всей страны — на всю жизнь. Поэтому, если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно».

О правосудии и возвращении суда присяжных

Отдельно в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с деятельностью судов. В частности, Путин поручил прокуратуре повторно разобраться в деле организации «Новое величие», которая, по версии следствия, ставила своей целью свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия.

«Я еще раз попрошу прокуратуру за этим внимательно следить, тем более, что вы говорите, что дело разваливается, — сказал Путин. — Но раз разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался с этим глубоко и по существу».

Первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник в свою очередь заявил о недопустимости осуждения граждан, «невиновность которых известна всей стране». В ответ Путин заметил, что причастность человека к тому или иному преступлению может определять только суд, на который нельзя оказывать влияние. В том числе — через СМИ.

Президент также поддержал идею возврата в ведение судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников. По его мнению, они были упразднены исключительно из экономии средств.

Кроме того, Путин подчеркнул, что для чиновников также должна быть введена ответственность за оскорбления граждан.

«Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — пояснил президент.

Об Украине и Донбассе

Отдельное внимание члены СПЧ уделили Украине. Путин удивился, что там до сих пор не работает закон об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования людей, которые участвовали в военных действиях на юго-востоке страны.

«Одно из направлений дискуссий — это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках. До сих пор не принят закон об амнистиях. Договаривались в 2015 году еще, договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничто не действует», — сказал Путин.

По мнению президента, в Донбассе есть риск геноцида — в случае если украинский лидер Владимир Зеленский выставит на границе войска.

«Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования», — отметил Путин.

Член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в свою очередь сообщил президенту о проблеме уголовных преследований на Украине участников крымского референдума 2014 года и госслужащих Крыма. По его словам, до лета 2018 года было возбуждено более шести тысяч уголовных дел. В ответ на это глава государства попросил передать ему данные преследуемых лиц.

Он также подчеркнул, что РФ учтет эту ситуацию в ходе переговорного процесса с Украиной, однако выразил сомнение, что Киев будет готов передать Москве дела российских граждан.

Об экологии

Говоря об экологии, президент отметил, что Россия имеет «зеленую» структуру энергетики — при этом в дальнейшем страна продолжит переход на современные виды топлива. Путин также подчеркнул необходимость сокращения производства пластиковой посуды. Однако для этого сначала нужно внедрить лучшие доступные технологии в крупнейших городах.

«Это просто горящая тема. Но и действовать надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности. Но действовать нужно обязательно. По пищевым отходам точно», — заключил президент.

Выходной 31 декабря и «гламурные люди»

Помимо прочего, президент также пообещал разобраться с 31 декабря: ранее ряд политиков призвали сделать выходным предновогодний день. Путин подчеркнул, что пойти на такую реформу в текущем году вряд ли получится.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода», — заявил Путин.

Член СПЧ Екатерина Винокурова в свою очередь обратила внимание президента на то, что Парад Победы стали часто посещать «гламурные инстателочки» — при этом без пригласительных остаются ветераны.