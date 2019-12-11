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Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов войны к юбилею Победы 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Путин дал поручение по выплатам ветеранам
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать вопрос о дополнительных выплатах для ветеранов преддверии юбилея Победы.
"Есть просьба к Татьяне Алексеевне [Голиковой]: мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников", — поручил российский лидер, подводя итог заседания российского организационного комитета "Победа".
Глава государства добавил, что необходимо сделать все для того, чтобы были созданы условия, которые не позволили бы в будущем повториться событиям Второй мировой войны. "Для этого прежде всего нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорили. Нужно подготовиться достойно [к юбилею Победы], нужно отметить наших ветеранов, нужно сделать это таким мероприятием, которое осталось бы в памяти молодых людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в то же время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что России есть чем гордиться, что сохранять и с чем идти дальше на основе исторического наследия.
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Комментарии 3 
Теги:
Политика , Общество , Крым наш , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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