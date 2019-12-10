Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые

Дорогой москвич

Во вторник, 10 декабря, в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце умер Юрий Лужков . Ему было 83 года, 18 из которых он провел на посту мэра Москвы . Правление этого политического тяжеловеса казалось москвичам вечным, а перемены, которые претерпел за это время город — колоссальными и порой непоправимыми. Он дружил с криминальными авторитетами и враждовал с олигархами, обещал «оставаться с москвичами» и скупал недвижимость за границей, перестраивал Москву на свой вкус, а когда ему стало в ней тесно — захотел править всей страной и пошел против тех, кто когда-то привел его к власти в столице. История восхождения и падения Лужкова — в материале «Ленты.ру».

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Юрий Лужков — коренной москвич, что очень нравилось коренным москвичам. Резко в гору его карьера пошла на закате Союза — к 1986 году он стал главой управления по науке и технике Министерства химической промышленности.

Параллельно развивалась партийная карьера. В Мосгорисполком (фактически, в правительстве Москвы ) он попал как раз тогда, когда первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин подбирал новые кадры. Заодно Лужков возглавил городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности. Ее секретарем была женщина по имени Елена Батурина , которая позже станет женой Лужкова (к слову, для будущего мэра это будет уже третий брак; свои отношения они с Батуриной зарегистрируют в 1991 году).

В 1990 году первым мэром Москвы избрали Гавриила Попова , а Лужков стал вице-мэром при нем.

Спустя два месяца произошел Августовский путч. Лужков принимал активное участие в обороне Белого дома, подключив к этой работе ресурсы московских транспортных организаций, банковских и неформальных структур. Ему предлагали переметнуться, но он остался лоялен Ельцину.

Самой высокой точкой «советской» карьеры Лужкова стал пост замруководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (тогда это был аналог правительства).

После путча Лужков в течение нескольких месяцев успел поработать по совместительству одним из заместителей руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (тогда это был аналог правительства), однако еще до распада Союза в декабре 1991 года покинул комитет из-за разногласий с начальством.

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Москва стала «Москвой Лужкова» 6 июня 1992 года, когда Попов ушел в отставку, и Ельцин назначил мэром его зама. Впрочем, начало работы на этом посту гладким не было. Уже будучи мэром, Лужков сохранил за собой и пост премьера правительства города, который занимал вплоть до его упразднения в 2001 году. Это не устроило депутатов Моссовета, которые дважды в 1992 году пытались оспорить законность совмещения должностей и назначали выборы главы администрации города. Оба раза Лужков даже не пытался выставить свою кандидатуру, с самого начала рассчитывая на признание выборов незаконными. Так и получилось — суды вставали на его сторону.

В сентябре 1993 года, когда противостояние между президентом и парламентом близилось к своему пику, Юрий Лужков безоговорочно поддержал указ Ельцина о роспуске Верховного совета. Когда депутаты отказались покидать Белый Дом, Лужков приказал отключить в здании электричество и горячую воду, а заодно — телефоны во всем прилегающем районе. 24 сентября назначенный Верховным Советом исполняющим обязанности президента России Александр Руцкой подписал указ об увольнении Лужкова с поста мэра Москвы, однако практических последствий это решение не имело. Ельцин и Лужков победили своих главных политических соперников.

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В середине 1990-х Лужков становился в Москве все популярнее. Например, он принял решение сохранить в Москве институт прописки, в ноябре 1993 — ввел в столице «особый порядок пребывания граждан, постоянно проживающих за пределами России », который предусматривал их обязательную регистрацию и взимание с них платы — это был удар по многочисленным мигрантам. Москвичам это понравилось, а в республиках Северного Кавказа и Азербайджане угрожали применить ответные меры против местных русских, которые там еще оставались. В декабре 1994 года Лужков и вовсе направил на рассмотрение в Государственную думу законопроект о тюремном наказании сроком до двух лет за проживание в Москве без прописки.

Но главное, за что Лужкова будут помнить в Москве и далеко за ее пределами — строительство. За Лужковым быстро закрепился образ «прораба» — в неизменной кепке или в каске, в жилете, среди строителей, бегающих вокруг него как муравьи.

«Ну что он, маленький, в кепке, бегает перед экранами на какой-то стройке, — говорил его коллега из Петербурга Анатолий Собчак . — Мэр должен подписывать бумаги, а не бегать по стройкам». Строек при Лужкове и правда хватало. При нем были возведены мемориал Победы на Поклонной горе, восстановлен Храм Христа Спасителя, реконструирована Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), созданы Третье транспортное кольцо (ТТК), торговый комплекс на Манежной площади, началось строительство района небоскребов Москва-Сити, а также множество скульптурных композиций — с излишествами и без, — очень часто связанных с именем одного художника-монументалиста — Зураба Церетели . Самым заметным из них является столь же огромный, сколь и противоречивый памятник императору Петру I, который навсегда изменил открыточные виды в районе « Красного Октября ».

Именно Лужков начал в Москве борьбу с «хрущевками»: уже в 1996 году мэр объяснял необходимость реновации, когда и слова такого большинство москвичей не знало.

В том же 1996 году Лужков сыграл одну из ключевых ролей в выборах Ельцина на второй президентский срок (до этого сам он в июне переизбрался мэром Москвы с космическим результатом 88,49 процента голосов). В декабре Совет федерации по инициативе Лужкова принял резонансный документ-обращение о признании Севастополя частью территории России, заявив, что «украинская сторона вопреки объективным реальностям не желает обсуждать на переговорах вопрос о российском статусе города Севастополя». Позже для Украины он стал персоной нон-грата.

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Политическая карьера Лужкова продолжала идти в гору — будучи по степени влияния и узнаваемости на уровне иных коллег федерального масштаба, амбиции у него были соответствующие. В 1998 году он создал общественно-политическую организацию «Отечество», целью которой была победа на выборах в Государственную думу 1999 года, а также заявил о возможном участии в президентских выборах.

Летом 1999 года «Отечество» объединилось с движением «Вся Россия». Во главе нового блока «Отечество — Вся Россия» (ОВР) встал недавно смещенный с поста премьер-министра Евгений Примаков . Блок считался фаворитом выборов, однако в ходе избирательной кампании потерял значительное количество сторонников, переориентировавшихся на движение «Единство», которое получившее поддержку премьер-министра Владимира Путина . В итоге блок Лужкова-Примакова занял третье место.

Произошло это во многом благодаря усилиям олигарха Бориса Березовского и журналиста Сергея Доренко , который был ведущим собственной авторской программы на первой кнопке телевизионных пультов — телеканале ОРТ. С первого же выпуска в сентябре 1999 года Доренко начал резко критиковать Лужкова, причем некоторые высказывания стали предметом судебного разбирательства. В эфире показывали снятые с вертолетов кадры недвижимости Лужкова в Подмосковье, рассказывали о его деньгах, а также демонстрировали совместные фото с криминальными авторитетами и в разгар второй чеченской «подсвечивали» его заявления о том, что Чечне «надо давать свободу». Выпуски передачи нередко подвергались жесткой критике, а сам Доренко за преследование Лужкова получил прозвище «телекиллер». Политические амбиции Лужкова действительно были убиты.

Но Москвы он не лишился. Одновременно с выборами в Государственную думу состоялись выборы мэра столицы, на которых Лужков вновь одержал убедительную победу в первом туре, набрав 69,89 процента голосов. Несмотря на избрание депутатом Госдумы по списку ОВР, он отказался от мандата и пообещал «остаться с москвичами, оказавшими ему доверие».

Понятно, что ни Лужков, ни Примаков в итоге не стали выставлять свои кандидатуры на президентских выборах 2000 года. «Отечество» московского мэра официально поддержало Владимира Путина. В декабре 2000 года новый президент наградил Лужкова орденом Почета. А 12 апреля 2001-го Юрий Лужков и Сергей Шойгу на совместной пресс-конференции сообщили о намерении движения «Отечество» и партии «Единство» объединиться. Новая партия получила название «Единая Россия»

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«Единая Россия» быстро заняла на политическом поле доминирующе положение, Лужков занял пост сопредседателя ее Высшего совета. Кроме того, еще осенью 2000 года он вошел в состав Государственного совета России, а в августе 2001-го была упразднена должность премьера правительства Москвы, и руководить столичным правительством стал лично мэр.

В нулевые годы политическая жизнь всей страны, а вместе с ней и Москвы, становилась все спокойнее, и Лужков не выделялся на фоне других политиков-тяжеловесов, возглавляя на очередных выборах список партии власти и запомнившись в основном заявлениями и предложениями разной степени скандальности, интересности и реалистичности.

Так, в 2002 году он выступил с идеей возвращения на Лубянскую площадь памятника главному чекисту Феликсу Дзержинскому , однако эта инициатива поддержки не получила. А в 2003 году предложил вернуться к идее поворота на юг сибирских рек.

В 2003 и 2007 годах Лужков еще дважды переизбирался на пост мэра Москвы. В первом случае — населением столицы, во втором — депутатами Московской городской думы по представлению президента Путина.

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Конец политической карьеры Лужкова настал неожиданно. Летом 2010 года в Центральной России установилась аномальная жара, и ветер принес в столицу дым от горевших в Подмосковье торфяников. Смертность в городе значительно возросла. Лужков, как сообщалось, не сразу прервал свой отпуск, и СМИ писали, что в Кремле были этим недовольны.

В сентябре на центральных телеканалах вышло несколько документальных фильмов с критикой деятельности Лужкова на посту мэра. 28 сентября, президент Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку «в связи с утратой доверия». Эта формулировка была применена в России впервые.

Сам Лужков позже рассказал, лишился поста мэра Москвы за то, что отказался поддерживать намерение Дмитрия Медведева выдвинуться на второй президентский срок.

Незадолго до отставки Лужкова в британской прессе появились слитая WikiLeaks информация о том, что Лужков якобы действительно был тесно связан с организованной преступностью, сотрудничал с ворами в законе, например — с Дедом Хасаном.

Вскоре после того, как Лужков покинул кресло мэра, его назначили деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. Причем назначил его на эту должность президент вуза и предшественник на посту мэра Москвы Гавриил Попов.

Через год после отставки Лужков заявлял, что российские власти преследуют его семью, которая проживала на тот момент в Лондоне, перестал голосовать за партию «Единая Россия», одним из основателей которой был. Тем не менее, в 2016 году президент Владимир Путин подписал указ о награждении Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за активную общественную деятельность», что сам экс-мэр расценил как «конец опалы».

О недвижимости Лужкова поступала самая разная информация. Например, по данным черногорских СМИ, бывший мэр приобрел в этой стране большие земельные участки на полуострове Луштица и в местечке Жанице около Герцег-Нови. Также якобы покупала недвижимость в Черногории и его супруга, одна из самых богатых женщин России Елена Батурина. Кроме того, журналисты выяснили, что младшая дочь Лужкова Ольга купила две квартиры в Америке, стоимость которых оценили в 2,6 миллиона долларов. Наконец, про Лужкова писали, что он купил близ Озерска Калининградской области большое земельное владение (пять тысяч гектаров) под названием «Веедерн», которое ранее принадлежало древнему роду прусских аристократов.

В последние годы жизни все чаще СМИ, неравнодушные к харизматичному и красноречивому экс-мэру, писали о нем как о пасечнике и фермере.