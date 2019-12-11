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Путин ответил на идею о выходном 31 декабря 

Рамблер + ещё 23 34 минуты назад
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, однако отметил, что времени для принятия решения очень мало. Об этом сообщает ТАСС.
Вопрос о выходном дне 31 декабря был задан президенту России одним из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — заявил Путин.
«Рамблер» писал, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который должен перенести на 31 декабря один из выходных дней календарного года. Однако председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Газете.ру», что в этом году парламентарии скорее всего уже не успеет принять законопроект и жителям России стоит рассчитывать на то, что 31 декабря останется рабочим днем.
Комментарии 135 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Совет по правам человека , Госдума , ЛДПР , Газета.Ru
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