Путин ответил на идею о выходном 31 декабря 

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, однако отметил, что времени для принятия решения очень мало. Об этом сообщает ТАСС.
Вопрос о выходном дне 31 декабря был задан президенту России одним из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — заявил Путин.
«Рамблер» писал, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который должен перенести на 31 декабря один из выходных дней календарного года. Однако председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Газете.ру», что в этом году парламентарии скорее всего уже не успеет принять законопроект и жителям России стоит рассчитывать на то, что 31 декабря останется рабочим днем.