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Путин прокомментировал отсутствие закона об амнистии на Украине 

RT на русском 31 минуту назад
Путин оценил отсутствие закона об амнистии на Украине
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на отсутствие закона об амнистии на Украине после событий в Донбассе.
«Одно из направлений дискуссий — это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках, ЛНР, ДНР. До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались ещё в 2015 году, договорились, закон принят, решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, ничего не действует», — подчеркнул Путин.
В октябре заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил о принятии Киевом всех законов по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений.
В самопровозглашённой ЛНР сообщили, что Бондар «откровенно солгал».
Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова отметила, что заявления украинского МИД «не имеют ничего общего с реальностью» и являются попыткой «убедить мировую общественность в приверженности минским договорённостям».
По её словам, Верховная рада ещё в 2014 году приняла «некий проект акта об амнистии», но председатель украинского парламента в итоге его не подписал, также документ не был согласован с представителями Донбасса, что предусмотрено Минскими соглашениями.
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Комментарии 1 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Наталья Никонорова , Владимир Путин , МИД , Совет по правам человека , Верховная Рада
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