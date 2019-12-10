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Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами 

Lenta.ru 1 час назад
Путин оценил встречу Зеленского с националистами
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 декабря.
«Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда [в Донбасс] войдут без обеспечения гарантий людям», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что в Донбассе в случае передачи контроля над границей с РФ военным Украины могут начаться события, как в боснийской Сребренице. Таким образом он прокомментировал соответствующую идею Зеленского.
30 ноября Путин, комментируя встречу украинского президента с националистами в поселке Золотое 26 ноября, усомнился в способности своего коллеги справиться с ними.
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Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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