В Верховную раду внесли законопроект о статусе Донбасса

В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента. Авторами документа стали депутаты партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не опубликованы, сообщает «Ъ».

Накануне на парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) было принято итоговое коммюнике. В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).