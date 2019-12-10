«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил о риске геноцида в Донбассе.
«Украинская сторона всё время ставит нам вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу. Войсками». Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница начнётся. Вот и всё», — сказал Путин.
Президент напомнил о том, как во время посещения Донбасса президент Украины дискутировал с националистами, и выразил опасение, что власти не смогут контролировать нацбатальоны.
«Непонятно, кто там сильнее и что там произойдёт. И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям», — заявил президент.
Ранее во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинская полиция готова приступить к патрулированию в Донбассе с представителями территориальных общин, когда «сепаратисты» покинут Донбасс, однако президент России Владимир Путин отказывается передать Киеву контроль над границей.
События июля 1995 года являются самым большим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.
Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности», был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года. В течение нескольких дней в Сребренице было убито 7-10 тысяч боснийских мусульман. Расследование установило, что убийства совершили солдаты Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича.