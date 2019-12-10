Общались без переводчиков: Кремль о встрече Путина и Зеленского

Президенты общались без переводчиков и обсуждали «вопросы двусторонних отношений».

«Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата"», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что Путин и Зеленский остались один на один после двусторонней встречи в расширенном составе, «где сидело по много людей с каждой стороны».