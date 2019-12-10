Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу с глазу на глаз на полях саммита «нормандской четверки» в Париже, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президенты общались без переводчиков и обсуждали «вопросы двусторонних отношений».
«Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата"», — приводит ТАСС слова Пескова.
Пресс-секретарь отметил, что Путин и Зеленский остались один на один после двусторонней встречи в расширенном составе, «где сидело по много людей с каждой стороны».
Как передает RT, Песков охарактеризовал первую встречу двух президентов как «достаточно конструктивную» и отметил, что стороны прямо заявляли о своих позициях и несогласии друг с другом по целому ряду вопросов.