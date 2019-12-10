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Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Захарова обратилась к Зеленскому с предложением
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить страну, напомнила, что российских журналистов не пускают на территорию государства.
«Вопрос к Зеленскому: а пустите? Раскрою тайну, но российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не «ножками и ручками» походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ. Как, припомню, Евгений Примаков, которому даже не дали покинуть борт», — написала Захарова в своем Facebook.
Она добавила, что журналисты хотели бы поехать на Украину, но СБУ их не пускает.
«Если, господин Зеленский, Вы серьезно, сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как Вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам», — обратилась она к украинскому лидеру.
Также Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ.
Напомним, Зеленский украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс, а также пригласил журналистов РИА «Новости» и RT посетить Киев.
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Комментарии 1 
Теги:
Политика , Украина , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Евгений Примаков , МИД , ОБСЕ , СБУ , РИА Новости
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