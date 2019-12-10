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«А пустите?»: Захарова обратилась с вопросом к Зеленскому 

Рамблер 22 минуты назад
«А пустите?»: Захарова обратилась к Зеленскому
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому «реализовать свое приглашение российским журналистам» и обеспечить им доступ на территорию Украины.
«Три раза пересматривала отрывок пресс-конференции в Париже, где Зеленский предлагает Соловьеву приехать и самому «посмотреть, походить ножками, ручками, глазками». Вопрос к Зеленскому: а пустите?», — написала Захарова в Facebook.
Захарова рассказала, что российских журналистов не пускают на Украину: «разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета».
По ее словам, журналисты и рады бы «ножками и глазками», но СБУ охраняет происходящее в стране от российского эфира.
«Если, господин Зеленский, Вы серьезно, сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как Вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать», — заключила дипломат.
Как ранее сообщал «Рамблер», после пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском формате» Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и пригласил их посетить Донбасс. Журналисты отметили, что их не пускают в страну, и спросили у украинского президента, где им получить аккредитацию. «У аккредитаторов», — ответил на это Зеленский.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Украина , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , СБУ
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