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Путин отреагировал на новость о смерти Лужкова 

Рамблер + ещё 35 33 минуты назад
Путин отреагировал на новость о смерти Лужкова
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отправил родным и близким бывшего мэра Москвы телеграмму с соболезнованиями, высоко оценив вклад Лужкова в развитие страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования», — рассказал Песков.
По его словам, у главы государства и бывшего мэра Москвы «были очень теплые и очень конструктивные отношения».
«Не один год они работали фактически вместе, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики, хозяйства», — подчеркнул пресс-секретарь.
Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно, что Юрий Лужков скончался на 84-ом году жизни в мюнхенской клинике во время операции на сердце. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Общество , Дмитрий Песков , Юрий Лужков , Владимир Путин
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