Путин отреагировал на новость о смерти Лужкова

«Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования», — рассказал Песков.

По его словам, у главы государства и бывшего мэра Москвы «были очень теплые и очень конструктивные отношения».

«Не один год они работали фактически вместе, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики, хозяйства», — подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно, что Юрий Лужков скончался на 84-ом году жизни в мюнхенской клинике во время операции на сердце. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.