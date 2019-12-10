Лукашенко рассказал о возможной встрече с Путиным

В ходе встречи с главой Администрации президента Белоруссии Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания страны Натальей Кочановой Лукашенко рассказал, что в предновогодние дни может провести встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым . По словам белорусского лидера, существуют определённые темы, которые ему хотелось бы обсудить.

Лукашенко подчеркнул, что в ходе последнего российский премьер не исключил того, что прилетит в Минск.

Возможно, ещё придётся после 20-го декабря встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик, — цитирует БелТА главу Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов.