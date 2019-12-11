Совфед почтил память Лужкова минутой молчания

Пленарное заседание Совета Федерации в среду началось с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове , который скончался накануне на 84-м году жизни.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что он был членом верхней палаты парламента от столицы с января 1996 года по декабрь 2001 года.

По словам председателя СФ, это был выдающийся государственный и политический деятель, "который возглавлял Москву в самый сложный период и многое сделал для развития столицы и для москвичей".

В фойе Совета Федерации установлен портрет Юрия Лужкова.