Совфед почтил память Лужкова минутой молчания 

Пленарное заседание Совета Федерации в среду началось с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, который скончался накануне на 84-м году жизни.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что он был членом верхней палаты парламента от столицы с января 1996 года по декабрь 2001 года.
По словам председателя СФ, это был выдающийся государственный и политический деятель, "который возглавлял Москву в самый сложный период и многое сделал для развития столицы и для москвичей".
В фойе Совета Федерации установлен портрет Юрия Лужкова.
Похороны бывшего мэра Москвы пройдут 12 декабря. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит отпевание в храме Христа Спасителя, затем Лужков будет погребен на Новодевичьем кладбище.