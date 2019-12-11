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Совфед почтил память Лужкова минутой молчания 

Российская Газета + ещё 18 1 час назад
Совфед почтил память Лужкова минутой молчания
Фото: РИА Новости
Пленарное заседание Совета Федерации в среду началось с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, который скончался накануне на 84-м году жизни.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что он был членом верхней палаты парламента от столицы с января 1996 года по декабрь 2001 года.
По словам председателя СФ, это был выдающийся государственный и политический деятель, "который возглавлял Москву в самый сложный период и многое сделал для развития столицы и для москвичей".
В фойе Совета Федерации установлен портрет Юрия Лужкова.
Похороны бывшего мэра Москвы пройдут 12 декабря. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит отпевание в храме Христа Спасителя, затем Лужков будет погребен на Новодевичьем кладбище.
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Теги:
Политика , Иисус Христос , Валентина Матвиенко , Юрий Лужков , Патриарх Кирилл , Совет Федерации
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