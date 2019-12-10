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Косачев назвал максимальным результат встречи «нормандской четвёрки» 

News.ru 2 часа назад
Косачев оценил встречу «нормандской четвёрки»
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит «нормандской четвёрки» в Париже в определённом смысле оказался уникальным, так как его «очень ждали буквально все», однако «надежд на прорыв не было практически ни у кого».
Сенатор отметил важность переговоров, в том числе двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Явно получилось вести разговор по существу, без лозунгов и иллюзий, — написал Косачев в посте в Facebook.
Он подчеркнул, что российский лидер «был удовлетворён результатами переговоров», значит, разговор получился и был содержательным.
Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность Минских соглашений и вытекающих из них последующих договорённостей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, например, с разведением войск на линии соприкосновения. Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договорённости, — уточнил член Совфеда.
Как писал NEWS.ru, на встрече лидеров «нормандской четвёрки» не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева. Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.
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Комментарии 1 
Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации
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