Косачев оценил встречу «нормандской четвёрки»

Косачев назвал максимальным результат встречи «нормандской четвёрки»

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит «нормандской четвёрки» в Париже в определённом смысле оказался уникальным, так как его «очень ждали буквально все», однако «надежд на прорыв не было практически ни у кого».

Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сенатор отметил важность переговоров, в том числе двусторонней встречи президентов России и Украины

Явно получилось вести разговор по существу, без лозунгов и иллюзий, — написал Косачев в посте в Facebook.

Он подчеркнул, что российский лидер «был удовлетворён результатами переговоров», значит, разговор получился и был содержательным.

Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность Минских соглашений и вытекающих из них последующих договорённостей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, например, с разведением войск на линии соприкосновения. Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договорённости, — уточнил член Совфеда.

Как писал NEWS.ru, на встрече лидеров «нормандской четвёрки» не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева. Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.